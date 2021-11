Man fan Ida Klijnstra: "Waarom is Ida in koelen bloede gedood?"

Mar dizze tiid is tagelyk ek hiel dreech, omdat alles weromkomt. Belibbest alles wer sa't it doe wie, seit Klijnstra. It is krekt in film dy't him opnij ôfspilet.

De famylje hat al dy tiid hoop hân. Ek omdat folle mear saken yn Nederlân nei langere tiid dochs oplost wurde. Dan tinkst: Wannear binne wy oan bar?, omskriuwt Klijnstra dat gefoel fan hoop.

Gewisse

Hy hie wol tocht dat de twa eardere fertochten der mear fan wisten. De kâns is grut dat it gewisse opspile hat. Dat se it net mear foar harren hâlde koene. Mar dêr is er net wis fan, want hy moat it hawwe fan wat er heart fan it resjerzjeteam. Dat de fertochte himsels oanjûn hat en in pittige ferklearring ôflein hat, bestjut wol dat der wat oan de hân is.