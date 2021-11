Sandor van der Heide is no gelokkich: "Ik mis het voetbal niet"

It is no in jier lyn dat Van der Heide thús kaam te sitten. It wurkjen as assistint fan trainer Henk de Jong by Cambuur en it eigener wêzen fan in oantal escaperooms wie dreech te kombinearjen foar de Snitser. Hy hie noait in dei frij. Wylst thús ek noch in gesin mei in frou en trije bern siet.

Saai

It moast oars en dêrom die de âld-fuotballer in stapke werom by Cambuur. Hy wie noch mar twa dagen op de klup en joech allinnich de lieding by de taktyske training. Mar Van der Heide wie der al langer klear mei. "Ik vond het trainerschap op een gegeven moment echt saai worden", fertelt er.

"We wonnen natuurlijk veel wedstrijden en dan stonden we met de rust met 2-0 voor. Dus het plan dat we bedacht hadden, werkte. Dan hoopte ik dat de tegenstanders iets zouden gaan doen, waardoor ik weer even aan het werk kon. Als dat dan niet gebeurde, dan was de lol er voor mij af."