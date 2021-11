Plomfeebedriuw Tsjom romme: "Grutte klap foar de boer. Net bêst"

Oan de oare kan fan Tsjom wennet Pieter Sijbesma. Hy stiet ek bekend as 'bioboer Pieter'. Yn 2013 waard de biologyske plomfeehâlder troffen troch fûgelgryp. Syn bedriuw waard romme en hy koe wer opnij begjinne.

Aaien kinne no net nei Dútslân

"It bedriuw sit no eefkes op slot. We falle binnen de 10 kilometer fan it ferfiersferbod", seit Sijbesma. It smyt foar him net in hiel soad problemen op: "Ik sit allinnich mei de aaien. Dy kinne net nei Dútslân. Mar we wurkje oan in oplossing, dat we de aaien nei Noard-Hollân ferfiere kinne. We moatte se allinnich oerpakke en dat jout ekstra wurk. Dan mar, soe ik sa sizze. Eefkes trochpakke."

Folgroeide fleishinnen meie wol ferfierd wurde

It ferfiersferbod duorret tritich dagen. Yn dy tiid is ferfier wol tastien as de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dêr tastimming foar jout. Dat kin bygelyks mei fleishinnen dy't folgroeid binne. Oars wurde se te grut en kinne se net mear ôflevere wurde. Dêr kin yn oerlis in oplossing foar fûn wurde.

Filtersysteem

De sektor sels skrikt net mear fan in útbraak. It is yn dizze tiid fan it jier hast gewoan. De sektor wurket hurd oan fentilaasjesystemen dy't de lucht goed filterje.

Damp waar yn kombinaasje mei fûgeltrek

Mar sels mei in filtersysteem is in besmetting net altyd út te sluten. It dampige waar fan de ôfrûne dagen is goed foar de fersprieding fan it firus. Dat yn kombinaasje mei de fûgeltrek makket de measte plomfeehâlders der net gerêster op.