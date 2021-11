Agressive bewenner azc Drachten by ferstek feroardiele fanwege geweld

De asylsiker hie in oare bewenner in mes op de kiel set, om't dy nei syn idee tefolle leven makke. It slachtoffer krige help fan oaren, wêrnei't de fertochte troch it lint gie.

De man bruts in stôk dwerstroch, sloech oare bewenners en begûn mei servys te smiten. In groep gie inoar mei stokken te liif. In soad bewenners hawwe it geweld as tige bedriigjend ûnderfûn.

De fertochte hat in skoft yn frjemdlingedetinsje sitten, mar syn hjoeddeiske ferbliuwplak is net bekend. Dêrom is de straf by ferstek oplein.