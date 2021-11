Van Wijnen nimt 'op búkgefoel' part fan minsken fan Kijlstra BV oer

"Myn earste reaksje wie dat ik it skande fûn dat der sa'n groep boppetallich drige te wurden", seit direkteur Hilbrand Katsma fan Van Wijnen. "Ik koe Kijlstra fan ôfstân, dus doe haw ik de telefoan pakt. It oanbod dat ik dien haw is om de groep byinoar te hâlden en fan wurk nei wurk te ferpleatsen."

Om't guon meiwurkers bygelyks mei pensjoen koene, gie it úteinlike petear oer 28 meiwurkers. "Fan har hawwe 23 keazen om nei ús ta te kommen. Dat fine wy in prachtich moai oantal. De produksjemeiwurkers kinne by ús yn twa fabriken wurkje yn de wurktarieding, mar der woe bygelyks ek in kantinejuffrou oer."

Búkgefoel

Neffens Katsma binne de petearen yn betrouwen holden, om't hy in goed 'búkgefoel' hie oer de meiwurkers en it dna fan it bedriuw. "De kommende moannen streame der in pear yn en fan 1 jannewaris komt de grutste groep oer. Wat it maklik makket is dat wy oan de foarkant al deselde CAO hawwe, mar sy nimme ek de arbeidsbetingsten mei nei Van Wijnen. Dat wie net bard as minsken yndividueel nei oare bedriuwen gien wiene."