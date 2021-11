Twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij dood Ida Klijnstra in 2008

De verdachten die nu zijn aangehouden, zijn een 39-jarige man uit Heerenveen en een 34-jarige man uit Wolvega. In oktober heeft de 39-jarige Heerenvener een verklaring afgelegd over het geweldsmisdrijf in 2008. Vervolgens is het onderzoek heropend.

De verdachte was in 2009 ook in beeld bij het onderzoek. Deze 39-jarige man heeft zichzelf op het politiebureau gemeld. Vervolgens is ook de tweede verdachte aangehouden.

Cold case opnieuw voor het licht

"Cold cases blijven altijd een punt van aandacht, dit bewijst ook maar weer dat dit soort zaken eigenlijk nooit gesloten kunnen worden. Het toont ook dat daders in dit soort zaken vaak aan mensen in hun omgeving vertellen wat ze hebben gedaan of dat ze bij zichzelf te rade gaan en uiteindelijk naar de politie stappen", zo verklaart de politie.