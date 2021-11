Plysje hâldt twa manlju oan foar belutsenheid by dea Ida Klijnstra yn 2008

De fertochten dy't no oanhâlden binne, binne in 39-jierrige man út It Hearrenfean en in 34-jierrige man út Wolvegea. Yn oktober hat de 39-jierrige Feanster in ferklearring ôflein oer it geweldsmisdriuw yn 2008. Dêrop is it ûndersyk weriepene. De fertochte hat yn 2009 ek yn byld west by it ûndersyk.