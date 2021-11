Fries Scheepvaart Museum krijt 17e-iuwske Snitser portretten yn brûklien

Direkteur Hester Postma fan it Fries Scheepvaart Museum is wiis mei de portretten, om't it museum noch net sokke âlde portretten fan ynwenners fan Snits hie. "Met zijn portret kunnen we een nieuw en voor velen nog onbekend stukje Sneker historie vertellen."

Wa wiene Adriaen Slijp en syn suster?

Adriaen Slijp waard yn 1587 yn Snits berne. Yn 1624 folget hy syn heit op as kapitein fan de tredde kompanjy fan it Frysk-Nassauske leger. Yn 1629 kin Slijp as kommandeur foarkomme dat it Spaanske leger de stêd Hattum binnenfalt.

Sa'n 22 jier letter wurdt er luitenant-kolonel fan it twadde rezjimint ynfantery. It soe goed kinne dat doe it portret fan him makke is. Yn 1664 wurdt Slijp skepen fan Snits, dêr't er twa jier letter ferstjert. Mear ynformaasje oer Adriaen Slijp is hjir te finen.