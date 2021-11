De toan fan Henk van der Veer: "Rock'n Rollers & Rollatormeiske"

Sjouke mocht út hannen fan Robert Wielinga ut earste eksemplaar fan ut stoeptegelboek 'Rock-'n-Roll in Friesland 1960-1999' in ontfangst nimme. Un prachtech deur Monique Vogelsang fòrmgeven en Eddy 'Louise' van der Noord útgeven boek. Grôtfol met prachtege ferhalen en foto's.

Heel wat fan dy mannen, want 'Rock 'n Roll in Friesland 1960-1999' gaat op 3 frouwen na, foarnamelek over kearels, liepen dêr in ut Bolwerk om. Stuk foar stuk leeftydsgenoaten fan mij. Sommege nòch met ut haar op 'e kont en groate bearden, su't myn haardracht froeger ok was.

Folkomen autentike lui, dy't ergens hangen bleven binne in de laaste 4 desennia fan de foarege eeuw. Stikem, nou nee stikem nyt eens, ik sêch ut hier gewoan, bewonder ik dy lui. Heel faak binne ut rúwe-bolster-blanke-pit-minsen. Dat komt ok wel naar foaren in de 42 interviews met de Rockers.

Su'n parade fan ouwe Rockers het ok wel wat mankelyks, ut leven dat as súkersaan deur je fingers gliid, dat gefoël. Onder ut genot fan bier & bitterballen doken de Rockers dy dinsdachavens futdaleks in ut boek. Al gau flogen de anekdoates over tafel, de ene nòch moaier inkleurd deur de tiid as de andere, mar stuk foar stuk herkenning.

Toen drummer Bertus de Blaauw un advertênsy in un Snker platesaak ophing met de tekst 'Drummer zoekt band', was ut Ernst Langhout dy't reagearde. Hij socht un drummer foar Nighttime Visitor wat later The Visitor wurdde sú. Dy band trad tòch mar moai op in ut toemalege Leningrad, mar nyt earder nadat de KBG toestemming geven had. Kiek sukkke ferhalen doën ut wel.

At ik an myn belevenissen teruchdenk in één fan de Sneker platesaken, dy fan Looper, dan bliëft ut feul onskuldeger. Niks gyn seks, drugs en rock'n roll. Tegeare met Wybren lústerde ik LP's, dy't un bloëdmoai meiske dan hieltyd wear even ferder sette sudat je un fòlgend nummer fan de Golden Earring lústere konden.

Dat duurde krekt sulang tòt ik un klap an'e harses kreech, dy't ik ferdiende. Ik brulde teugen Wybren dat ik ut wel un lekkere meid fon, helemaal fergeten dat we de koptelefoans ophadden. Wybren froech 'wat seist?' En ik herhaalde ut nòch lúder en toen kwam dy klap. Nòch us terecht ok, su prate je nyt over frouwen. Toen nyt en nou nyt!

Datsoarte fan ferhalen, mar dan feul moaier, staan in Rock'n Roll in Friesland. 'k Hew de neiging om anekdoates út ut boek te sitearen, mar ik doën ut nyt. Self mar leze.

Avens toen ik in de novemberregen naar hús fytste docht ik nòch wel even an ut Loopermeiske. Sú se al achter un rollator lope? Se het der de leeftyd wel foar!"