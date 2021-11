Lanlik 19.274 nije besmettingen | Skoalle Aldegea (S) ticht nei útbraak

Tsientallen coronabesmettingen yn in skoalle fan 138 learlingen. De Diamant yn Aldegea (Smellingerlân) is dêrom dizze wike ticht. De dei foar de hjerstfakânsje (15 oktober) wie de skoalle ek al ticht. Nei de fakânsje bliuw it troch sidderjen en neffens direkteur Margriet Reatsch is it no net mear te hâlden. Nije wike moandei mei de skoalle wer iepen. Neffens de GGD is dat in reële ferwachting.

De berne-opfang, pjutten en BSO falle ûnder in oare koepel, mar sitte yn itselde gebou. De BSO is ek ticht, mar de berne-opfang (0-2 jier) is wol iepen en pjutten (2-4 jier) kinne ek nei skoalle.