Coronanijs 15 novimber: rekôrtal prikken set op lêste dei faksinaasjebus

Winkeleigeners ha tûzenen wurknimmers nedich om kontrolearje te kinnen op it coronatagongsbewiis. Yn totaal soenen der 300 miljoen oant 500 miljoen checks de moanne dien wurde moatte, sizze brânsfertsjintwurdigers. It demisjonêre kabinet wol it coronatagongsbewiis ferplichtsje by net-essinsjele winkels en tsjinstferlieners.

INretail sei eerder al dat der net genôch personiel is om de QR-koade oan de doar te kontrolearjen. Boppedat soe de ynfiering foar diskusje soargje kinne. De sektor sels wol it tal coronabesmettingen beheine troch wer minder minsken de winkels yn te litten en troch it mûlkapke en ôfstân hâlden te ferplichtsjen. Boppedat soe it sprieden fan klanten better wêze as it beslút fan it kabinet om net-essinsjele winkels om 18.00 oere te sluten.

Dêrnjonken is it neffens winkeleigeners "onduidelijk hoe burgemeesters de regels kunnen handhaven als er 56.000 winkels als werkterrein bij komen". No is it coronatagongsbewiis al ferplicht yn de hoareka, yn kasino's en by eveneminten lykas festivals.