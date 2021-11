De Tocht set in farrende iisbaan yn om jild op te heljen foar de musikal

Der wurdt alles op alles set om de musikal trochgean te litten. "Der wurdt in teäter boud fan 110 meter lang, 14 meter heech en 60 meter breed. Dêryn kinne wy de wrâld fan de Alvestêdetocht delsette. Je kinne mei de riders mei fan stêd nei stêd. It wurdt in spektakel dat je noch net meimakke hawwe. It kostet yn totaal 8,5 miljoen euro om de musikal te meitsjen. Wy wolle dat jild graach by de minsken wei helje, om't it ek in tocht fan de minsken is. It is wol in yngewikkelde tiid, mar wy hawwe de oertsjûging dat it slagget."