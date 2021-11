In giftige stikstofprofiteur: de griene knolamanyt nimt stadichoan ta

"Hy komt benammen op de sângrûn foar, minder op de klaai en it fean. Dat hat ek te krijen mei beammen, want de griene knolamanyt mei graach by iken stean", leit Haga út.

De poddestoel is tige giftich: fan sa'n 50 gram kinne je al ferstjerre. It ferrifeljende is dat it oeren duorret foar't je begjinne mei spuie en diarree. Dan is it faak al te let: de lever giet stikken en de nieren kinne skansearre reitsje. "Ast der in hap fan ytst en je geane net nei dokter, dan is it te let. Dêr komt it op del", seit Haga.

Bestriding hellet neat út

Nettsjinsteande dat de knolamanyt sa giftich is, fynt Haga net dat de poddestoel bestriden wurde moat. "Dat hellet neat út. En boppedat: der binne in soad organismen dy't giftich binne: eltsenien hat wol wat giftichs yn de tún. Dus wêr hâlde je dan op? Je kinne minsken better warskôgje dat je net alles samar ite kinne."