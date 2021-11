Eijer wiis mei it omtinken, mar: “Sa moat Ljouwert net op de kaart stean”

"Wy hiene wol sinjalen krigen dat minsken bewust nei Ljouwert gean soenen om opskuor te meitsjen. Dat hie hielendal neat te krijen mei coronamaatregels of hoareka. Dat wie gewoan it bewust sykjen fan de konfrontaasje mei de plysje", seit de foarsitter fan Koninklijke Horeca Ljouwert. "Dat fine we hiel ferfelend. Dêr gie it ús net om."

Trochkrongen

Fjirtich hoareka-ûndernimmers hiene sneon sein dat sy net ticht giene om 20.00 oere, mar nei in petear mei boargemaster Buma leine sy har del by de nije coronamaatregels. De gemeente drige mei in twangsom fan maksimaal 10.000 euro foar hoarekasaken dy't net om acht oere de doarren slute soene.

Eijer sjocht nettsjinsteande de ûnrêst wol mei in tefreden gefoel werom op de aksje. "De winst fan it wykein is dat wy as hoareka opstien hawwe. Net allinnich yn Ljouwert, mar ek yn Breda en oare steden. Dêrtroch hawwe we wol de lanlike parse helle en it wichtichste: we binne trochkrongen yn Den Haag", seit de eigener fan Muziekcafé Scooter'S.

Alternatyf plan

"It probleem leit op tafel en hooplik komt der dizze wike in petear", seit Eijer. De ûndernimmers freegje om perspektyf, mar wolle ek in alternatyf plan op tafel lizze. Dêrby soene de tagongsdoarren wol om 20.00 oere tichtgeane, mar meie de besikers dy't dan al binnen binne bliuwe.