GGD Fryslân sette sneon 40 persint mear prikken nei de parsekonferinsje

Drok

Neffens Anna van Lang fan de GGD hawwe de nijste maatregels by in soad minsken de druk opfierd om dochs in faksinaasje te nimmen. "Veel mensen zijn het zat om zich elke keer maar weer te laten testen", seit Van Lang.

Ek it systeem fan 2G wêrby't allinne faksinearren of minsken dy't corona hân ha, in coronatagongspas krije, spilet in rol. It kabinet wurket dêr no oan en dat soe betsjutte dat it der foar net-faksinearren net makliker op wurdt.

Bliuwt in kar

"Ik snap dat mensen dat als dwang als drang ervaren. Maar het blijft een keuze. Net als aan andere keuzes in het leven hangen consequenties. Kies je ervoor dat je je niet laat vaccineren dan betekent dat bijvoorbeeld dat je misschien niet naar een restaurant of wedstrijd kunt", seit Van Lang.