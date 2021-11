UNIS Flyers mei grutte sifers ûnderút tsjin Herentals

Nei twa perioaden seagen de Friezen al tsjin in in 4-0 efterstân oan. Jacques de Ceuster, Nick Verschuren, Ben Coolen en Mitch Morgan makken de doelpunten.

Morgan makke ek yn de tredde perioade noch twa doelpunten. Brennan Feasey bepaalde de einstân op 7-0.

Grut gat

Flyers stiet nei tsien wedstriden mei njoggen punten op it sechde plak yn de BeNe League. It gat mei nûmer fjouwer Herentals is al oprûn nei alve punten.

Kommend wykein spylje beide ploegen alwer tsjin inoar, dan yn Thialf op It Hearrenfean.