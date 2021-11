Fûgelgryp fêststeld yn Tsjom: 122.500 piken wurde romme

It romjen wurdt útfierd troch de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). By de heechpathogene fariant wurde bisten dy't it hawwe faak slim siik of komme se der sels troch te ferstjerren.

Yn in straal fan 3 kilometer om it bedriuw leit ien oar plomfeebedriuw. Dit bedriuw wurdt ûndersocht op fûgelgryp. Der lizze fjirtjin oare plomfeebedriuwen yn in straal fan 10 kilometer om it besmette bedriuw.

Der is direkt in ferfiersferbod ynsteld foar plomfeebedriuwen yn in sône fan 10 kilometer om it bedriuw yn Tsjom.