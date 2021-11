Noorderkroon Award foar bêste spylfilm nei Little Amsterdam fan Jörgen Scholtens

"Mei Ferdinand hiene wy der ynienen in nij gesinslid by dat in soad oandacht nedich hie. Fan dat momint ôf woe ik alles filmje. Omdat ik it ynteressant fûn hoe't elkenien mei Ferdinand kommunisearre, mar ek foaral om te sjen hoe't wy as famylje mei inoar omgongen", seit Swart.

Hannah Swart is de jongste programmamakker foar FryslânDOK oait. Sy begûn as stazjêr by it programma 'Hea'. Op dit stuit sit se yn it earste jier fan de HKU yn Utrecht.

Oare awards

De priis foar bêste dokumintêre gie nei Bart Eysink Smeets foar Bart en de steen die terug naar huis ging en dy foar bêste koarte film krige Fabian Claes Jansen foar ADA.

Fierder binne Noorderkroon Awards útrikt foar: Ik ben ook iemand fan Marijke Huisman, Ivo Kraan en Annelies Visser (bêste koarte dokumintêre), Schervengericht fan Hidde Muskee (bêste studintefilm) en Zwevend lief meisje fan Leon Wohlrabe (bêste amateurfilm).