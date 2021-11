De Jong, Wüst en Groenewoud bûten wrâldbekerpoadium, goud foar Kramer op efterfolging

Wüst kaam mei 1.57,28 wol yn de buert fan it poadium. Dêrmei einige se as fjirde, op 36 hûndertsten efter nûmer trije Nadezhda Morozova út Kazachstan. It goud gie yn in nij baanrekôr fan 1.56,00 nei de Japanske Miho Takagi. De Amerikaanske Brittany Bowe waard twadde yn 1.56,60.

De Jong fan Rottum waard sande yn 1.57,58.

B-groep

Earder op de dei waard Marijke Groenewoud fan Hallum njoggende yn de B-groep mei 2.01,01. Ellia Smeding fan Harns, dy't útkomt foar Grut-Britanje, waard njoggentjinde yn 2.02,80.

Mass start

Op de mass start waard Groenewoud fjirde. De Friezinne ried lange tiid op kop fan it peloton foar har lângenoate Irene Schouten. Dy wûn de race úteinlik. It sulver wie foar Ivanie Blondin út Kanada en it brûns wie foar Francesca Lollobrigida út Italië.

Ploege-efterfolging

Op it lêste ûnderdiel fan it wrâldbekerwykein wie noch wol Frysk sukses. Sven Kramer wûn mei Patrick Roest en Marcel Bosker it goud op de ploege-efterfolging yn in nij baanrekôr fan 3.44,56.

It sulver wie foar Canada yn 3.45,76 en it brûns gie yn 3.45,81 nei Japan.