Burgemeester Buma over onrust in Leeuwarden: "Ik vind het onaanvaardbaar"

De politie zou zijn bekogeld met stenen, glas en vuurwerk. In eerste instantie werd er nog gezongen en was er muziek, maar later sloeg de sfeer op het Zaailand om en moest de ME in actie komen om de mensen weg te sturen.

Landelijke media

Eerder hadden veertig horeca-ondernemers gezegd dat ze niet dichtgingen om 20.00 uur, maar na een gesprek met burgemeester Buma hebben ze zich neergelegd bij de nieuwe coronamaatregelen. De gemeente dreigde met een dwangsom van maximaal 10.000 euro voor horecazaken die niet om acht uur de deuren zouden sluiten.

"Toen 's ochtends al in de landelijke media kwam dat in Leeuwarden de cafés open zouden blijven, was wel duidelijk dat de aandacht naar Leeuwarden ging. Je weet dat in deze moderne tijd iets dat bekend is en de aandacht trekt heel gauw heel groot kan worden. Dat dreigde ook te gebeuren", zegt de burgemeester.

Begrip

De burgemeester heeft echter 'heel veel begrip' voor de ondernemers. "Dat zij een uitlaatklep zoeken om hun boosheid te laten zien, dat snap ik. Het kan alleen niet zo zijn dat daarmee een regel, die echt ook bedoeld is om de verspreiding van een virus te voorkomen, niet wordt nagevolgd. Dus er zit voor mij een verschil tussen begrip voor de boosheid en het accepteren van het langer openzijn."

Middelpunt

Buma baalt ervan dat Leeuwarden zaterdag het middelpunt van Nederland leek. "Het was niet op een manier die we graag willen. Het centrum van Leeuwarden noemen we ook wel de huiskamer van Fryslân. Dat willen we zo houden. Dus we willen dat je hier gezellig uit kan en dat is de komende weken helaas tot acht uur. Daarna hopen we dat dat weer beter is, maar we willen niet dat het centrum van Leeuwarden bekend staat vanwege de rellen", zegt Buma.

De burgemeester gaat ervan uit dat het de komende weekenden wel rustig zal zijn in de stad. "Ik hoop dat dat toch heel anders zal zijn, omdat we er dan aan gewend zijn. We hebben vaker gezien dat het moment waarop gesloten tot onrust leidt."