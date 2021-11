Boargemaster Buma oer ûnrêst yn Ljouwert: "Ik vind het onaanvaardbaar"

De plysje soe bekûgele wêze mei stiennen, glês en fjoerwurk. Yn earste ynstânsje waard der noch songen en wie der muzyk, mar letter sloech de sfear op it Saailân om en moast de ME yn aksje komme om de minsken fuort te stjoeren.

Lanlike media

Earder hienen fjirtich hoareka-ûndernimmers sein dat se net tichtgienen om 20.00 oere, mar nei in petear mei boargemaster Buma ha se har dellein by de nije coronamaatregels. De gemeente drige mei in twangsom fan maksimaal 10.000 euro foar hoarekasaken dy't net om acht oere de doarren sluten soene.

"Toen 's ochtends al in de landelijke media kwam dat in Leeuwarden de cafés open zouden blijven, was wel duidelijk dat de aandacht naar Leeuwarden ging. Je weet dat in deze moderne tijd iets dat bekend is en de aandacht trekt heel gauw heel groot kan worden. Dat dreigde ook te gebeuren", seit de boargemaster.

Begryp

De boargemaster hat lykwols 'heel veel begrip' foar de ûndernimmers. "Dat zij een uitlaatklep zoeken om hun boosheid te laten zien, dat snap ik. Het kan alleen niet zo zijn dat daarmee een regel, die echt ook bedoeld is om de verspreiding van een virus te voorkomen, niet wordt nagevolgd. Dus er zit voor mij een verschil tussen begrip voor de boosheid en het accepteren van het langer openzijn."

Middelpunt

Buma baalt derfan dat Ljouwert sneon it middelpunt fan Nederlân like. "Het was niet op een manier die we graag willen. Het centrum van Leeuwarden noemen we ook wel de huiskamer van Fryslân. Dat willen we zo houden. Dus we willen dat je hier gezellig uit kan en dat is de komende weken helaas tot acht uur. Daarna hopen we dat dat weer beter is, maar we willen niet dat het centrum van Leeuwarden bekend staat vanwege de rellen", seit Buma.

De boargemaster giet derfan út dat it de kommende wykeinen wol rêstich wêze sil yn de stêd. "Ik hoop dat dat toch heel anders zal zijn, omdat we er dan aan gewend zijn. We hebben vaker gezien dat het moment waarop gesloten tot onrust leidt."