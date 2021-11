Monasch: "Bestjoerders moatte út ivoaren toer komme en mei mienskip prate"

It plan is wer ynlutsen, mar it hie wol as gefolch dat in groep jongeren by de deputearre foar de doar stie. Neffens de foarumleden yn Buro de Vries, Ina Sjerps (boargemaster fan Harns), Romke de Jong (Twadde Keamerlid D66) en Monasch hat Hoogland dat hiel goed oplost troch mei de jongeren yn petear te gean.

Neffens Monasch soene amtners en politisy folle mear nei bûten moatte om te witten wat de gefolgen fan harren beliedsplannen binne en ek wat der oer tocht wurdt.

De foarumleden binne it der oer iens dat it net de bedoeling wêze kin dat minsken yn in priveedomein komme moatte. Monasch stelt dêrby dat kommissaris Arno Brok net sizze moat dat minsken mar nei it provinsjehûs komme moatte. "Nee, het provinciehuis moet naar de jongeren toe. Bestuurders moeten tussen de mensen staan." Yn dit gefal gie it der net agressyf oan ta en wie der in gewoan petear. It komt hieltyd faker foar dat minsken wol mei agresje rjochting bestjoerders komme.

Soarch oer agresje

Dat is in probleem fine Twadde Keamerlid Romke de Jong en boargemaster Ina Sjerps. De tanimmende agresje yn de maatskippij is in grutte soarch fine se. Rjochting helpferlieners, mar ek nei bestjoerders.

Romke de Jong fertelt dat hy as nij Keamerlid petearen hawwe moast mei de koördinator terrorismebefeiliging. "Dat kin derfoar soargje dat minsken net mear yn de polityk stappe wolle. We dogge it allegear om de wrâld in bytsje moaier te meitsjen. Dat mei net yn gefaar komme."