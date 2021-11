HEA! Yde Yntema makket apelsider

De lêste apels fan dit jier wurde wer fan de beammen helle op de 'Hâld Moed'-siderij fan Yde Yntema fan Himmelum. Hy wennet en wurket yn Ingelân, mar komt in pear kear yn it jier werom nei Himmelum om by de apels te sjen. Mei in kamera kin hy yn Ingelân sjen hoe't de boel der yn Himmelum foar stiet. Syn hobby is wat út de hân rûn, mar it is ek in bytsje syn pensjoen. Oare jier sil fan dizze rispinge sider makke wurde.