Langer thús wenje troch wenningtekoart: "Ik skamje my derfoar"

Pascal de Vries út Sleat wennet yn in sosjale hierwenning yn Sleat, mar de wenning is te lyts foar him en syn freondinne. "Je sitte wolris op mekoars lippe, sa lyts is it. It bout in bepaalde spanning op tusken my en myn freondinne. We moatte hjir gewoan wei, it leafst sa gau mooglik."

Jild liene fan âlden

Mei in soad 'kapers op de kust' en net in soad oanbod is it dreech om in hûs te finen. De 23-jierrige Wierd Vis hat dêr wat op betocht. Syn âlden ha him in bedrach liend, sadat hy yn kombinaasje mei in hypoteek en eigen sparjild dochs in hûs keapje koe yn Sleat.

Finansjeel adviseur Jasper Meijer sjocht dizze konstruksje faker. Alden meie har bern 100.000 euro skinke foar in hûs. Dat helpt om dochs oan in hûs te kommen. "De prijsklasse waarin je zocht bestaat niet meer, dus je moet alweer een ander type woning voor hetzelfde geld gaan kopen nu omdat het alleen maar duurder gaat worden", seit Meijer. Mar neffens him sjogge je sa hieltyd mear ferskil yn priisklassen.

Premie A-wenningen

Premie A-wenningen weromkomme litte, soe neffens Meijer in oplossing foar starters wêze kinne. Ein jierren tachtich wiene dy hûzen der foar net mear as 140.000 euro en koene starters in subsydzje krije, ôfhinklik fan har ynkommen. Starters kinne hjirtroch better trochstreame. It is neffens Meijer ek yn te fieren by hierwenningen. Meijer sjocht no in te frije sektor en dat driuwt de priis allinnich mar mear omheech.