Plysje hâldt 15 minsken oan by rellen Ljouwert | Vaccinatielocatie Drachten extra open

By de rellen yn Ljouwert sneontejûn hat de plysje 15 minsken oanhâlden. In grutte groep minsken wie yn it sintrum nei't de hoareka om 20.00 oere de doarren ticht die.

Earst waard songen en wie der muzyk, mar letter sloech de sfear op it Saailân om en moast de ME yn aksje komme om de minsken fuort te stjoeren. Der is mei fjoerwurk en bierfleskes op plysjeminsken en de ME smiten. Der waarden 15 minsken oanholden troch de plysje.

Net ticht

Earder hienen fjirtich hoareka-ûndernimmers sein dat se net tichtgienen om 20.00 oere, mar nei in petear mei boargemaster Buma ha se har dellein by de nije coronamaatregels