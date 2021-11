Buma oer ûnrest Ljouwert: "Onaanvaardbaar" | Lanlik mear as 1800 coronapasjinten yn it sikehûs

De Nederlânske sikehûzen hawwe op it stuit 1863 coronapasjinten. Dat meldt it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat is opnij mear as 24 oeren lyn, doe't 1790 minsken mei corona yn it sikehûs leine.

Op de intensive cares lizze no 337 minsken dy't Covid-19 hawwe: it binne der 12 mear as in dei earder.