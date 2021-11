16 oanhâldingen by rellen yn Ljouwert, 6 minderjierrich | Priklokaasje Drachten ekstra iepen

It is noch altiten drok by it callcenter fan de GGD, dêr't minsken nei ta belje kinne foar in testôfspraak. Fan snein 08.00 oant 12.00 oere binne der 47.000 ôfspraken makke, lit GGD GHOR witte. Benammen moarns is it drok, seit in wurdfierder. "We zien in de ochtend echt een enorme piek. Mensen zijn misschien met klachten wakker geworden en bellen dan direct."

Letter nochris besykje

De organisaasje ropt minsken op om it letter op de dei nochris te besykjen as it har moarns net slagge is troch de drokte. Minsken kinne oant 20.00 oere belje.

It callcenter fan de GGD skaalt "continu" op om minsken oan in coronatest helpe te kinnen. Nettsjinsteande de drokte fan ôfrûne wike kin de GGD noch hieltyd "in vrijwel alle gevallen" binnen 48 oeren de testútslach trochjaan.