Flyers ferlieze by weromkommen Pitkänen

De earste perioade ferrûn spektakulêr. Roope Nikkila sette de Flyers al fluch op in foarsprong. Lars van Sloun makke lykwols binnen in eachopslach alwer lyk.

Power-play

Efkes letter koe Nikkila profitearje fan in power-playsituaasje, mar oan de oare kant die Berts Rudzitis dat ek foar de Limboargers: 2-2. Dêrmei wie it noch net dien yn de earste perioade: nei wer in power-play makke Lars den Edel 3-2 en Jord Smit soarge foar in likense stân nei 20 minuten.

Pitkänen lit him sjen

Yn de twadde perioade makke de Fin Riku Pitkänen by syn weromkommen foar de Flyers fuort in doelpunt: 4-3. Rudzitis skoarde efkes letter foar Geleen en sa stienen beide ploegen wer op likense hichte.

Yn de lêste perioade makke Ritchie van Hulten de 4-5 foar de ploech út Limboarch. Dat wie ek de einstân.