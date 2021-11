De sfear yn de Ljouwerter binnenstêd is omslein. Dêr't de jûn begûn mei gesang en muzyk, waard letter de ME ynset by it Saailân. Der is mei fjoerwurk en bierfleskes op plysjeminsken en de ME smiten. De groep wegeret it sintrum te ferlitten. De plysje ropt eltsenien op om nei hûs te gean.