Hoareka Ljouwert krijt stipe fan kloften jongerein: "Ik beskôgje it net as in ferlies"

De jongelju hawwe besletten mar in eigen feest te hâlden, no't de kroegen net iepen meie. Der is fjoerwurk, muzyk en der spane in soad minsken om. De plysje hat net yngrepen.

"Wy wolle eins noch wol troch mei it feest, mar it sit der efkes net yn", jout Eijer oan. Hy en de oare ûndernimmers wiene sneon fan doel om de doarren om 20.00 oere net te sluten, sa't de coronaregels foarskriuwe. It wie bedoeld as protest tsjin de maatregels.

"Wêrom dan no wer?"

Uteinlik is lykwols besletten om wol ticht te gean. "Dat wie in drege beslissing. Wy hawwe op it lêst wol besletten it net te dwaan, om't der in boete jûn wurde kin mei in twangbefel oant 10.000 euro. Dat kinne wy net betelje en dat is ek net wêr't it om giet. It giet ús om de hoareka, eltse kear binne wy wer de pineut. Wy wurde wer beheind. Wy hawwe ús bêst altyd dien en der binne hast gjin besmettingen yn de hoareka. It gie goed mei de QR-koade. Dus je tinke: wêrom dan no wer?"