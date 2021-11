Harm Visser en Bianca Bakker twadde by fjirde Marathon Cup

In groep fan 19 riders pakte in rûntsje foarsprong op it peloton. Sy moasten dus útmeitsje wa't der winne soe. Sjoerd den Hertog wie yn de sprint tusken dy 19 manlju de rapste. Dêrmei troeve hy de Fries Harm Visser ôf.

Den Hertog rydt foar de ploech fan de Fryske suksescoach Jillert Anema. It betsjut dat der yn alle wedstriden in rider fan de ploech fan Anema as earste oer de streek kaam.

Oanfallen by de froulju

By de wedstriid fan de froulju besochten ferskeidene riders om fuort te kommen by it peloton. Sa gienen de nûmers ien en twa fan it klassemint, Lisa van der Geest en Ineke Dedden, yn de oanfal. It slagge harren lykwols net om fuort te bliuwen.