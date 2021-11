D66-kongres ropt Keamerfraksje op wurk te meitsjen fan Lelyline en wentebou

De moasje waard yntsjinne troch Joey Koops, D66-listlûker yn Emmen. Hy sjocht de stipe as in befêstiging fan de ynset en ferwachtet ekstra ynspanningen om ta ôfspraken te kommen.

De Lelyline is de ferbining mei Amsterdam dy't fia Lelystêd, It Hearrenfean en Drachten nei Grins rinne moat. Yn ruil foar de oanlis soene der yn Fryslân neffens it Deltaplan 45.000 nije wenten boud wurde kinne.

It D66-kongres wie sneon digitaal, fanwegen it oprinnende tal coronabesmettingen yn it lân. De gearkomste soe oars yn Den Bosch wêze, dêr't sa'n 3.000 leden ferwachte waarden.

'Duorsum en goed foar de ekonomy'

D66 is al lang foarstanner fan de Lelyline. Yn febrewaris ferklearre listlûker Sigrid Kaag tsjin Omrop Fryslân dat sy de spoarline graach wol. "Het is voor heel veel D66-leden en -kiezers ontzettend belangrijk. Het is ook juist een duurzame manier om je te verplaatsen, het land met elkaar te verbinden en om keuzes te geven aan mensen. Ik denk dat veel meer mensen weg zouden trekken uit een overbevolkte Randstad als ze zouden weten dat ze binnen negentig minuten op hun werkplek kunnen zijn."

Foar it bedriuwslibben soe it ek in grutte ympuls wêze kinne, fynt Kaag. "Je creëert ruimte voor bedrijven om te zeggen: ik maak toch die sprong om te gaan investeren en ik zet mijn bedrijf in Friesland. Je neemt barrières weg en we kunnen dan ook weer kijken naar wonen."