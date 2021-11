Gemeente driget mei twangsom, hoareka Ljouwert dochs 20.00 oere ticht

"It is gewoan in twangmiddel fan de boargemaster", seit Ton Eijer, foarsitter fan Koninklijke Horeca Nederland yn Ljouwert. Ut namme fan de hoareka yn de stêd makke hy earder op de dei bekend út protest tsjin de nije coronamaatregels de doarren iepen te hâlden nei 20.00 oere.

As de hoarekasaken beslute om wol iepen te bliuwen, sil foar de oertrêding in boete folgje. Dy soe dan fuortendaalks betelle wurde moatte. "Wy giene der net fanút dat de gemeente driigje soe mei in twangsom. Dat kin net ien betelje", ferklearret Eijer.

"Net ien sit te wachtsjen op in boete"

De hoarekafoarsitter joech oan dat der noch diskusje wie yn de appgroep mei de ûndernimmers. "Mar ik tink dat net ien in boete hawwe wol, dêr sit net ien op te wachtsjen. Dat is ek net it doel fan dizze aksje. Wat wy berikke wolle is omtinken foar de hoareka, dat der in petear op gong komt." De ûndernimmers soene ek gjin nocht yn ûngeregeldheden hawwe.

Omtinken

Boargemaster Sybrand Buma hat ek begrepen dat de hoareka in needgjalp oan in grut publyk bekend meitsje woene. "Dat hebben ze wel bereikt, het is in alle landelijke media voorbij gekomen. Het is heel duidelijk dat er hele grote zorgen zijn en dat men heel erg ontstemd is dat men weer de klappen krijgt in de coronacrisis."