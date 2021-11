VC Snits hat gjin problemen mei Dynamo Apeldoorn

De earste set gie aardich lykop, mar Snits luts him oer de streek (23-25). Yn de twadde set hie Snits hieltyd in rommere marzje fan sa'n 5 punten. Dy marzje stie ek oan de ein fan de set op it skoareboerd (20-25).

It ferset fan Dynamo wie yn de tredde set hielendal brutsen. Snits rûn fluch út nei in romme foarsprong en joech dy net mear wei. Ek dizze set einige yn 20-25.