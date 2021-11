Harkemase Boys lit kâns op perioadetitel lizze: ferlies tsjin Excelsior'31

De twadde helte sette wer goed útein foar de Boys. Arnoud Bentum kopte de bal yn de 58ste minút efter doelman Anthony van Zaltbommel fan Excelsior'31: 1-2.

Harkema jout foarsprong út hannen

Harkemase Boys koe lykwols net lang genietsje fan de foarsprong. Yn de 61ste minút makke Ezafzafi út de rebound lyk nei't de bal fia de binnenkant fan de peal it fjild wer yn kaam.

Twa minuten letter wie it alwer raak foar Excelsior'31. No wie it Pim ten Have, âld-spiler fan Harkemase Boys, dy't Erick Jansema passearre: 3-2.

De Boys dienen der noch alles oan om lyk te meitsjen, mar dat slagge net. Harkemase Boys grypt dus njonken de perioadetitel en is foarearst twadde.