Gjin poadiumplakken foar Fryske rydsters op 500 en 1.000 meter wrâldbeker Poalen

Freed waard Kok op de earste 500 meter alfde yn 38,36. Lykas freed wie de oerwinning foar de Amerikaanske Erin Jackson. Dêrmei ferbettere se it baanrekôr.

Michelle de Jong fluchste yn B-divyzje

Earder sneon pakte Michelle de Jong de oerwinning yn de B-divyzje. De Rottumse finishste yn in tiid fan 38,63. Twadde wie Marrit Fledderus fan Sint-Nyk mei 38,68.

Friezen hawwe byrol op 1.000 meter

Op de 1.000 meter wie it resultaat ek teloarstellend. Antoinette de Jong en Ireen Wüst wienen mei 1.16,50 noch de fluchste Friezen. It smite harren in sechsde plak op, op grutte ôfstân fan de 1.14,79 fan de Amerikaanske winner Brittany Bowe.

Mei 1.17,03 einige Femke Kok noch krekt yn de top tsien. Marrit Fledderus waard 18de yn 1.18,49.