'Zie ginds komt de' trekker út Spanje wer oan

De lanlike yntocht fan Sinteklaas wie by it Grotepietenhuis by Paleis Soestdijk yn Baarn. Dêr mocht gjin publyk by wêze, mar der wiene wol in soad boargemasters útnûge om der by te wêzen. Boargemaster Tjeerd van der Zwan fan Hearrenfean wie mei in delegaasje oan it defilee taheakke.

Redens foar Sinteklaas

Hy hie âld-reedrider Douwe de Vries en in hiele groep bern meinommen. "We hebben eigenlijk alle sporters uit Sportstad Heerenveen meegenomen die later ook weer de gouden plakken gaan verdienen. We hebben hier de jonge Sven, Suzanne, Antoinette en Epke meegenomen om op uw verjaardag te komen", sei de boargemaster.

De Vries hie in kado foar Sinteklaas meinommen: in nij pear redens. Dy waarden oerlange by it bordes.