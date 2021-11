RIVM: 647 nije coronabesmettingen, fertekene troch steuring

Troch in steuring by de GGD GHOR (de lanlike koepel fan GGD'en) is der in fertraging ûntstien yn it trochjaan fan it tal besmettingen. Neffens de organisaasje wurdt der hurd wurke om de efterstân yn te heljen. It kin wol betsjutte dat it getal fan 647 net korrekt is.

Yn trochsneed binne yn de ôfrûne wike alle dagen 542 besmettingen meld yn Fryslân. Freed lei dat trochsneed op 533, in wike lyn op 355.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):