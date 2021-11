HEA! Libbensechte miniatuerhûzen fan Rudy

Se socht nei patroanen fan it meitsjen fan poppekleantsjes, mar rûn doe op it ynternet it miniatuerbreidzjen tsjin it liif. "Ik was meteen verkocht en dacht: dat kan ik ook." Rudy Klesman fan Boyl is ûnderwylst al jierren oan it nifeljen. Alles is brûkber foar har miniatuerhuzen. Sa is de âlde radio fan har skoanâlden it dekôr fan in harkspulstudio. Se ûntduts har passy yn de tiid fan in burn-out. "Ik word er gewoon heel blij van."