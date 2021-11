Kommissaris Brok: "Sûnder better en mear ûnderwiis hat it Frysk gjin takomst"

Yn oare lannen mei minderheidstalen wurdt yn it ûnderwiis folle mear dien oan it Frysk, sa stelt Brok. "It Katalaansk hat yn Spanje op skoallen ek in oar plak as it Frysk by ús. By op syn minst in kwart fan de lessen moat de fiertaal Spaansk wêze. It Katalaansk is de haadtaal yn it skoalgebou."

Fries is sels in faktor

Feroarje je soks net, sa stelt Brok, dan hat de taal gjin takomst. "De Fries soe sa sels in faktor wêze yn it ferkwânseljen fan de eigen identiteit. Wy skeakelje yn in sucht oer op it Nederlânsk."

Dat bart ek yn de rjochtbank docht bliken út ûndersyk. Dit jier ha der mar sân Friezen frege om in tolk. Neffens Brok is soks op 650.000 Friezen ûnbesteanber. De emansipaasje fan de Fries is dan en noch net klear stelt de kommissaris.