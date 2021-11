Ljouwerter hoareka slút doarren net om 20.00 oere: "We binne der klear mei"

"It is in statement: we bliuwe iepen", seit Ton Eijer, foarsitter fan de hoareka yn Ljouwert. "We ha ús nocht, it is alle kearen wer de hoareka. We ha sjen litten dat we feilich ûndernimme kinne, der binne hast gjin besmettingen yn de sektor. De measte saken ha krekt alles wer op oarder mei it personiel."

Hanthaving sil wol kontrolearje en mooglik boetes útdiele. "Dat sjogge we wol, mar we wolle in sinjaal ôfjaan. We binne lilk. It hat moai west."