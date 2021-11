Omrop TIP: U heeft het recht om Fries te spreken

It Frysk yn de wet

'Kneppelfreed' hie wol resultaat: rillegau nei de ûngeregeldheden waard de posysje fan de taal better ferankere yn 'e wet en krigen Friezen it rjocht om by de rjochtbank en yn it iepenbier bestjoer har eigen taal te brûken. De provinsje Fryslân en it Ryk praten ôf om de Fryske taal fierder te fersterkjen yn it ûnderwiis en it maatskiplik libben. 'Kneppelfreed' wurdt sûnt sjoen as in wichtich momint foar de emansipaasje fan it Frysk.