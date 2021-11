ProRail ferfangt spoarbrêge by Frjentsjer fan 23 novimber ôf

De brêge is al mear as 150 jier âld en soe earst takom jier ferfongen wurde. By de tariedingen yn july fan dit jier fersakke de brêge. It treinferkear kaam yn de simmer twa kear stil te lizzen.

'Grutte logistike operaasje'

Op it stuit ride treinen stadiger oer de brêge hinne. Neffens ProRail is it ferfangen - dat dus bart tusken 23 novimber en 9 desimber - in grutte logistike operaasje.