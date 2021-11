Charda Kuipers (GL): 'Fryslân docht net genôch oan klimaatdoelen'

En dat feroaret foarearst ek noch net. Earst takom jier sil dúdlik wurde oft de provinsje genôch docht. "We hebben wat doelen gesteld. Maar de nulmeting komt pas volgend jaar, dan weten we pas hoe we ervoor staan."

En dat wylst 't guon doelen, lykas it drastysk werombringen fan de útstjit fan broeikasgassen, al foar 2030 helle wurde moatte. "Dat blijft wel een utopie als we niet bereid zijn om verder te kijken en om grote stappen te nemen. We zitten hier met windenergie, dat willen we eigenlijk niet. Windpark Friesland neemt wel een grote hap voor zijn rekening in de RES 2.0."

Taak foar de provinsje en it Ryk

Alle lytse bytsjes helpe, seit Kuipers. "Het huis isoleren, zonnepanelen. Zorgen dat we de kachel wat lager zetten. Dat zijn kleine dingen die we kunnen doen."

"Maar niet iedereen kan zonnepanelen op z'n dak leggen en niet iedereen heeft de middelen om z'n huis te isoleren." En dêr leit neffens har de taak foar de provinsje: "Daar kunnen we als provincie prima op inspelen, door ervoor te zorgen dat voor mensen voor wie dat niet bereikbaar is, dat wel kunnen doen. Dat is een win-win situatie."

Oan de oare kant leit de ferantwurdlikens net allinnich by de provinsje. Uteinlik is Fryslân ek ôfhinklik fan wat yn Den Haag besletten wurdt. "Het rijk gaat erover. Hetzelfde als nu, afgelopen woensdag wilden we eigenlijk de doelstellingen voor Fryslân ophogen, maar daarin zijn we ook afhankelijk van het nieuwe kabinetsbeleid. Dat duurt en duurt maar."