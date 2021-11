Wurkjouwersorganisaasje wol rjochtlinen oer coronatagongsbewiis op wurkflier

Se meie dan sels kieze tusken it 2G- of 3G-systeem. By it iene systeem meie allinnich minsken de wurkflier op as se faksinearre binne of corona hân ha. By it oare systeem folstiet ek in negatyf testbewiis. "Als je die keus bij ondernemers wilt neerleggen, dan moeten er wel heel duidelijke richtlijnen zijn met duidelijke voorwaarden. Hoe moet dat worden gedaan? Moeten werknemers volledig gefaciliteerd worden om thuis te werken of moeten bedrijven een teststraat inrichten? Een werkgever wil niet zijn mensen verliezen. Het moet ten koste gaan van banen."

"Enorme schuldenberg"

De eardere sluting fan winkels en hoareka komt hurd oan. "Met verslagenheid is erop gereageerd. Ze hebben het al anderhalf jaar zwaar en de steun was niet kostendekkend. Ze hebben schulden gemaakt en die schuldenberg is enorm. Daar zitten de ondernemers nog midden in. Alles wat nu wordt verdiend, gaat richting aflossing."

De sektor hat wol begryp foar de maatregels, mar ropt ek op ta in faksinaasjekampanje en wol dat de boosterprik gau beskikber komt. Walstra ferwachtet net dat de maatregels oer trije wiken ferromme wurde. "Daar heb ik een hard hoofd in."