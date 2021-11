Boargemaster Buma oer nije lockdown: grutte klap foar festivals dizze moanne

Neffens Buma is it ynfieren fan maatregels de iennige wize om de fersprieding fan it firus tsjin te gean. It hanthavenjen fan de nije regels bliuwt dreech: "Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Houd je je aan de maatregelen dan verspreid het virus minder. Dan kunnen we er uit komen na drie weken en dan kijken naar de invoering van 2G en 3G."

2G en 3G

2G hâldt yn dat je allinnich in QR-koade krije as je of 'Genezen' of 'Gevaccineerd' binne. By 3G komt dêr 'Getest' by. Dat kin konsekwinsjes ha foar it bedriuwslibben. Dy kinne aansens kieze tusken 2G en 3G.

Dêr is hanthavening net maklik, seit Buma. "De eerste verantwoordelijkheid ligt echt bij de mensen zelf. Maar laat je vaccineren. Dat helpt echt. Niet vaccineren heeft consequenties."