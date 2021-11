Ljouwert hellet Sinteklaas binnen | Ljouwerter hoareka slút doarren net nei achten

It is gjin goede saak dat ûndernimmers aanst kieze moatte oft se har wurknimmers om in coronatagongsbewiis freegje wolle. Dat seit Joyce Walstra, foarsitter fan wurkjouwersorganisaasje MKB Noord.

Se meie dan sels kieze tusken it 2G- of 3G-systeem. By it iene systeem meie allinnich minsken de wurkflier op as se faksinearre binne of corona hân ha. By it oare systeem folstiet ek in negatyf testbewiis. "Als je die keus bij ondernemers wilt neerleggen, dan moeten er wel heel duidelijke richtlijnen zijn, met duidelijke voorwaarden."