Hoareka Ljouwert dochs ticht | Soad jongelju byinoar yn binnenstêd

Yn de omkriten fan it Ruterskertier en it Saailân yn Ljouwert is in soad jongerein byinoar kaam. Der wurdt songen en dronken op de treppen fan it gerjochtshôf. "Sa wolle wy it eltse jûn wol hawwe", seit Ton Eijer, foarsitter fan Koninklijke Horeca Nederland yn Ljouwert.

"Wy wolle eins noch wol troch mei it feest, mar it sit der efkes net yn", jout Eijer oan. "It is ek wol oankaam yn Den Haag. Ik beskôgje it net as in ferlies."