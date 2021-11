Hoareka Ljouwert dochs ticht | Drokte by priklokaasjes Ljouwert en Snits

Minsken besykje massaal in ôfspraak te meitsjen by in lanlike nûmer fan de GGD. Sneon om 11 oere hiene al 55.000 minsken belle. Wa't net ien oan de telefoan krijt, moat it letter nochris besykje op it nûmer 0800-1202, sa lit de organisaasje witte.

De ôfrûne dagen wie it ek al smoardrok. Freed waarden 83.817 nije testôfspraken makke en mear as 83.000 tests ôfnaam.