Hearrenfean en Cambuur wolle trije wiken net fuotbalje

De grutste benaudens sit 'm der no yn dat de maatregels langer duorje as de trije wiken dêr't it no om giet. "Laten we in vredesnaam hopen dat we ons gedrag zo aanpassen dat dit werkt", seit Koopman.

Salang't de stadions ticht bliuwe, kostet it de klups alle wedstriden in bulte jild. De Graaf en Koopman ha it beide oer tusken de 150.000 en 200.000 euro de wedstriid. "Er zal weer een fors steunpakket moeten komen", seit De Graaf. "Anders is het niet vol te houden." De klups ha dêr earder op freed al kontakt oer hân mei de KNVB.

Klups kinne net leverje

Mar it giet net allinnich om it jild, jout de Cambuur-direkteur oan. "Je voetbalt voor de mensen in het stadion. En mensen steunen ons ook enorm door het kopen van een seizoenskaart of een sponsorpakket. Maar wij kunnen nu niet leveren. Hoe vaak kun je aan je achterban vragen om je club te blijven steunen?"